Tuchel va toucher le pactole à son départ du Bayern en fin de saison

Sympa la prime de départ en Bavière.

Condamné à voir le Bayer Leverkusen remporter le premier championnat d’Allemagne de son histoire, le Bayern Munich vit une saison compliquée et sait déjà que Thomas Tuchel ne sera plus sur le banc bavarois l’été prochain. Sans surprise, l’ancien coach du PSG devrait toucher un beau chèque au moment de quitter le Rekordmeister. Selon les informations de Bild, le Bayern devrait lui verser dix millions d’euros, une somme qui correspondrait à son salaire annuel, hors bonus.

Tuchel aura peiné à convaincre depuis son arrivée en mars 2023. Il y aura eu un titre de champion d’Allemagne inespéré et offert sur un plateau par Dortmund la saison dernière, puis c’est tout. En plus de la domination de Leverkusen cette année, le Bayern a pris la porte en Coupe d’Allemagne contre le FC Saarbrucken. Il ne reste plus que la Ligue des champions, avec un quart de finale à jouer contre Arsenal, pour sauver les meubles. En attendant, « une nouvelle direction footballistique avec un nouvel entraîneur » sera mise en place la saison prochaine, a confirmé le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen.

De quoi rendre jaloux les coachs de Ligue 1 ?