Leverkusen s’en sort par miracle, Leipzig cale et Wolfsbourg se reprend

Ça ressemble quand même beaucoup à un parcours de champion, ça.

Mené à domicile par Hoffenheim jusqu’à la 88e, ce samedi, Leverkusen a planté deux fois en trois minutes, grâce à Robert Androch (88e) et Patrik Schick (90e+1), pour arracher la victoire in extremis et reprendre provisoirement 13 points d’avance sur le Bayern, qui accueille le Borussia Dortmund à 18h30. Superbe, alors que Xabi Alonso a, cette semaine, annoncé qu’il souhaitait rester au club la saison prochaine.

Dans les autres rencontres de ce multiplex assez pauvre en buts, le RB Leipzig (provisoirement 4e) a buté sur le 16e, Mayence (0-0), et l’Eintracht (6e) n’a pas fait mieux contre l’Union Berlin (0-0). À noter, aussi, que Fribourg (provisoirement 7e) s’est régalé à Mönchengladbach (0-3), et que Wolfsbourg, qui n’avait plus gagné un match officiel depuis trois mois et demi, a retrouvé le sourire à Brême (0-2) avec un Maxence Lacroix buteur puis expulsé.

Allez, place au Klassiker !

Les résultats

Leverkusen 2-1 Hoffenheim

Buts : Andrich (88e) & Schick (90e+1) pour Leverkusen // Beier (33e) pour Hoffenheim

Mönchengladbach 0-3 Fribourg

Buts : Gregoritsch (7e), Röhl (47e) & Doan (57e)

Francfort 0-0 Union Berlin

Brême 0-2 Wolfsbourg

Buts : Lacroix (45e+4) & Majer (84e) pour Wolfsbourg

Expulsion : Jung (43e) pour Brême // Lacroix (76e) pour Wolfsbourg

Leipzig 0-0 Mayence