Bayern-Dortmund : un Klassiker, mais pour quoi faire ?

Dix matchs. 900 minutes. Voilà depuis combien de temps le Borussia Dortmund n’a pas gagné contre son rival bavarois en Bundesliga. La dernière fois, c’était le 10 novembre 2018, grâce à un doublé de Marco Reus, suivi d’un coup de grâce signé Paco Alcácer (score final, 3-2). Pour une victoire à l’extérieur, il faut carrément remonter au 14 avril 2014. Putain, dix ans… Hormis ces brefs sursauts d’orgueil, le BvB n’en peut plus de compter les valises et les défaites sur le fil. La frustration est grande, surtout pour l’actuel entraîneur des Schwarzgelben Edin Terzić, lequel déclarait en conférence de presse que « sur les 12 derniers titres, la plupart se sont joués sur un Klassiker, avec un avantage clair en faveur du Bayern. » Mais le coach borusse n’en est pas plus fataliste pour autant : « Ce week-end, une nouvelle chance nous attend et on ne doit pas se focaliser sur ce qu’il s’est passé sur la décennie écoulée, mais bien sur l’instant présent. »

Ce que j’ai appris ces dernières années, c’est qu’il ne faut pas se fier à ce que le Bayern montre au cours de la saison, parce que contre nous, ils donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. Edin Terzić

Tout au plus érige-t-il la prudence en guise de mantra avant ce match pas comme les autres : « Ce que j’ai appris ces dernières années, c’est qu’il ne faut pas se fier à ce que le Bayern montre au cours de la saison, parce que contre nous, ils donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. » Une chose est sûre, il est fortement probable que, contrairement aux derniers exercices, ce 110e Klassiker (puisque le terme semble désormais consacré, même dans la bouche des joueurs et entraîneurs de Bundesliga) ne soit pas LE match qui déterminera le sacre du futur champion d’Allemagne. Et pour cause, avec 10 points d’avance sur le Rekordmeister, Leverkusen, toujours invaincu cette saison et qui recevra de son côté le TSG Hoffenheim, continue de filer droit vers un premier titre qui lui tend plus que jamais les bras. Ce qui ne l’empêche pas d’être malgré tout une rencontre à cocher dans son programme du week-end.

Entre revanche et sauvetage

Lors du match aller, en novembre 2023, le Borussia Dortmund n’a rien vécu d’autre qu’une humiliation sur la pelouse de son Westfalenstadion : 0-4, triplé de Harry Kane inclus pour son tout premier Klassisker. Malheureusement, ce samedi, le stock de Danettes sera presque vide, il sera donc difficile de r’mettre ça, puisque l’Anglais, légèrement blessé à la cheville contre Darmstadt avant la trêve internationale, n’est que partiellement de retour à l’entraînement collectif. Lui qui cumule actuellement 31 buts marqués en 26 journées risque de devoir encore un peu patienter avant de reprendre sa marche en avant vers le record de Robert Lewandowski. On pourrait se dire qu’à défaut d’une tornade en attaque, on peut se consoler en ayant un mur en défense, mais non ! Touché aux adducteurs lors du dernier rassemblement de la Nationalmannschaft, Manuel Neuer est rentré précipitamment à Munich, comme son comparse au milieu de terrain, le jeune Aleksandar Pavlović, et leur participation est hautement compromise.

Pareil coup du sort semble irréel, et pourtant, il faudra que Dortmund en profite pour transformer l’essai de son excellente forme du moment : sur les dix dernières rencontres, les Schwarzgelben ont pris 23 points sur 30, seul Leverkusen (28) a fait mieux. Cependant, la bataille pour la quatrième place, synonyme de dernier ticket qualificatif pour la C1, face au RB Leipzig est encore loin d’être acquise. Si Francfort, actuellement sixième, semble déjà hors course avec ses dix points de retard, les Saxons, eux, ne sont qu’à un point du BvB, dont la fin de saison s’avère plutôt ardue, puisqu’après le Bayern, ce sont pas moins que Stuttgart (troisième), Leverkusen (leader) et Leipzig (cinquième) qui attendront les récents vice-champions d’Allemagne. Et si, face à un Bayern à l’infirmerie bien garnie et qui s’apprête à défier Arsenal en début de semaine prochaine, ce Klassiker était le choc le moins relevé qui attendait Dortmund ? Question de point de vue : les suiveurs neutres de la Bundesliga répondront peut-être par l’affirmative, mais Edin Terzić, lui, sait qu’un déplacement en terre bavaroise n’est jamais une partie de plaisir, peu importent les conditions. Et pourtant, plus que jamais, « il serait temps » d’inverser la tendance. Même pour bétonner une quatrième place et – indirectement – renforcer les espoirs de Leverkusen d’être sacré champion.