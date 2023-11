Le Bayern Munich et Kane dévorent Dortmund

Buts : Upamecano (4e), Kane (9e, 72e, 90e+2) pour le FCB

Dans le 134e Klassiker de l’histoire, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund ce samedi soir au Signal Iduna Park (0-4). À quatre jours d’affronter de nouveau Galatasaray en Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel ont réalisé une performance collective de haute volée face à un petit BvB sans caractère et qui ne s’est jamais montré à la hauteur de cette prestigieuse rencontre.

Le Rekordmeister a directement pris les devants, grâce à un coup de casque de Dayot Upamecano sur un corner de Leroy Sané (0-1, 4e). Le BvB n’a pas eu le temps d’encaisser le coup dans ce duel entre invaincus en championnat, puisque les Bavarois ont fait le break quelques minutes plus tard : au terme d’un contre éclair, Sané a déboulé côté droit avant de trouver Harry Kane au point de penalty et l’Anglais ne s’est pas fait prier pour crucifier Gregor Kobel à bout portant (0-2, 9e).

Apathiques, les locaux ont ainsi eu toutes les peines du monde à poser des problèmes au Bayern lors du premier acte. Une statistique l’illustre : les hommes d’Edin Terzic n’ont quasiment pas sollicité Manuel Neuer pour son retour, en ne cadrant leur première frappe qu’à la 45e+7 par l’intermédiaire d’un Donyell Malen tout près de réduire l’écart.

Le suspense dans cette rencontre n’a tenu qu’à un fil, au retour des vestiaires : servi dans la profondeur par une passe lumineuse de Kane, Jamal Musiala a eu le but du chaos au bout du pied… Mais le joyau allemand a buté sur Kobel, auteur d’une parade décisive (46e). Le match a alors radicalement changé de rythme, en début de second acte. Preuve en est, quelques secondes après l’énorme opportunité bavaroise, la légende de Dortmund Marco Reus a cru mettre le BvB sur de bons rails suite à un long ballon dans le dos de la défense adverse. C’était sans compter l’arrêt spectaculaire de Neuer, sur sa frappe sèche (56e). Dortmund a donc eu les opportunités pour faire basculer la rencontre, sans jamais y parvenir. Le FCB, lui, a montré à ses adversaires qu’il ne boxait pas dans la même catégorie.

