Le retour de Manuel Neuer est-il une bonne nouvelle pour le Bayern Munich ?

« Impossible d’imaginer un plus beau scénario, ici à Munich, que celui de ce vendredi 27 octobre. Ces derniers jours, le ciel est sombre, gris, et il ne s’arrête plus de pleuvoir. Puis, pile au moment où Thomas Tuchel a annoncé le retour officiel à la compétition de Manuel Neuer, le soleil s’est remis à briller. » Difficile pour Mario Krischel, journaliste à Kicker, de faire ce duplex sans le sourire aux lèvres après être sorti de la conférence de presse d’avant-match du tacticien allemand. Comme lui, toute la presse allemande s’est réjouie du retour du meilleur gardien de sa génération écarté des terrains depuis un an à la suite d’une chute à ski.

Sauf que voilà : après un samedi ensoleillé où le Bayern a collé une belle valise à Darmstadt (8-0) pour le retour du portier de 37 ans, la grisaille a vite regagné du terrain. Refroidi d’entrée, Manuel Neuer n’a pas pu empêcher l’élimination des siens face à l’actuel quinzième de troisième division allemande en Coupe lors du premier jour de novembre. Qu’importe, le club le plus titré de la Bundesliga compte toujours sur le vieux briscard. Et si c’était une erreur, et si le Bayern se cachait la vérité ? Celle d’un gardien plus au niveau, tout simplement.

Le déni

« Ces dernières semaines, Manu a été impressionnant par la qualité de ses séances d’entraînement. Il est fin prêt, et je suis convaincu qu’il ne va pas avoir besoin de beaucoup de temps pour mettre tout le monde d’accord. » L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund – club qu’il retrouvera ce samedi dans le cadre du Klassiker, d’ailleurs – a beau être sûr de lui en conférence de presse, il faudra en tout cas plus de deux matchs pour remettre l’église au milieu du village. Si Neuer n’a pas eu besoin de montrer quoi que ce soit après son premier rendez-vous, il a en effet été complètement absent face au FC Saarbrücken. En s’éloignant de sa ligne de but sans pour autant sortir d’un pas décidé, le gardien allemand n’est effectivement pas tout blanc sur la première réalisation concédée par le Bayern Munich. Et même si la défense l’a l’abandonné tout au long de la rencontre, Neuer a anticipé un chouïa rapidement la frappe de Marcel Gaus finalement déviée sur le second pion. Difficile de lui faire porter le chapeau de ce cauchemar, toutefois.

<iframe loading="lazy" title="Coupe d'Allemagne - Le Bayern Munich éliminé d'entrée par Sarrebruck (D3) : le résumé du match" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/M3C73sezTuY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Reste que depuis un an, le Bayern Munich trifouille pour préparer le retour de son capitaine. Un an que Yann Sommer (34 ans) – déjà loin de la Bavière – et Sven Ulreich (35 ans) réalisent de bonnes performances, et surtout un an que le club attend impatiemment son gardien victime de multiples rechutes dans sa rééducation. Un cocktail pour deux constats. Un : le Bayern Munich s’en sortait très bien sans Neuer. « Ulle a réalisé des performances exceptionnelles dans toutes les compétitions, pendant l’absence de Manu », admettait même Tuchel, plus tôt dans la semaine. Patron à Copenhague (1-2), excellent face au Bayer Leverkusen (2-2) et plus récemment élu homme du match face à Galatasaray (1-3), Ulreich a fait oublier le portier suisse en quelques mois. « Bien sûr que c’est dommage de ne pas être plus dans les buts, avait-il justement confié après le match à Istanbul, mais je connais mon rôle au FC Bayern. Si Manuel joue, je sais que j’irai m’asseoir. » Deux : le club bavarois s’entête à vouloir replacer sa légende sur la pelouse, alors que tout indique qu’il faut faire l’inverse.

Le collier d’immunité

Lié au club jusqu’en juin 2024, Manuel Neuer pourrait bien quitter la Bavière au terme de son bail. Un peu plus jeune, Sven Ulreich semble vouloir jouer les numéros deux jusqu’à la fin de sa carrière et pourrait donc prolonger son contrat qui prend lui aussi fin l’été prochain. Pour préparer la suite, le Bayern s’est attaché les services de Daniel Peretz : l’international israélien a débarqué tout droit du Maccabi Tel-Aviv, où il évoluait depuis ses six ans. Réputé pour ses sorties en dehors de la surface et ses réflexes de handball, le portier de 23 ans est beaucoup comparé à Manuel Neuer. « À long terme, notre souhait est bien sûr que Daniel fasse le pas et prenne une place plus importante dans l’effectif. Il pourrait peut-être même devenir le successeur de Manu, ces prochaines années », confiait Tuchel, en début de saison. Le portier d’un mètre 90 n’a disputé qu’un seul match pour le moment avec sa nouvelle écurie (victoire 4-0 contre Preußen Münster, en Coupe), et les deux anciens lui barrent la route. Pas assez expérimenté pour se lancer dès maintenant ? Peut-être. Selon les petits papiers des médias allemands, il est arrivé en Allemagne pour suppléer… Ulreich. De son côté, Kicker a révélé en début de saison les craintes du Bayern Munich autour de Manuel Neuer – visiblement intouchable – dont le retour a été reporté plusieurs fois pour des rechutes. Au regard de son âge, une nouvelle blessure pourrait même l’envoyer à la retraite. « Il y a eu des hauts et des bas, mais je n’ai jamais pensé à arrêter. J’ai toujours cru en ce retour, nos médecins et nos experts aussi », avait lâché l’Allemand, face à la presse. Premier vrai test ce samedi, face au BvB. Mauvaise nouvelle pour lui, ils annoncent de la pluie à Dortmund.

