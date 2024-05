Serge Gnabry lui aussi incertain pour l’Euro

Le Coman d’outre-Rhin.

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu face au Real Madrid ce mercredi (2-1), l’attaquant bavarois Serge Gnabry ne foulera plus la pelouse avec son club d’ici la fin de saison. Dans un communiqué partagé sur X, le staff médical du Bayern explique que « le joueur s’est déchiré un faisceau musculaire à l’arrière de la cuisse gauche ». Le numéro 7 du Rekordmeister avait été remplacé par Alphonso Davies, auteur du premier but de la rencontre face à Madrid, sur une délicate praline frappée du mauvais pied.

La blessure de Gnabry va sans aucun doute donner des sueurs froides à Julian Nagelsmann, sélectionneur de la Mannschaft. Â 35 jours de l’Euro à domicile, l’Allemagne est d’ores et déjà embêtée par les probables forfaits de Timo Werner (ischio-jambiers) et du défenseur Matthias Ginter (tendon d’Achille). Auteur de seulement 20 petits matchs cette saison, Serge Gnabry a vécu une année compliquée, pas épargné par les pépins physiques (blessure musculaire, fracture de l’avant-bras, problème à la hanche et à la cheville).

Serge pas pris.