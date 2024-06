Mats Hummels quitte le Borussia Dortmund

Une deuxième finale de Ligue des champions, et puis s’en va.

L’infatigable défenseur du Borussia Dortmund Mats Hummels a annoncé ce jeudi son départ du club de la Ruhr. À 35 ans et après plus d’une décennie passée en jaune et noir, Hummels quitte le club quelques heures après le départ d’Edin Terzić. « Ce fut un grand honneur et une grande joie pour moi de jouer pour le BvB pendant si longtemps, et d’être presque toujours présent sur le chemin qui a mené de la 13e place au classement en janvier 2008 à ce que le Borussia Dortmund représente aujourd’hui », a déclaré le joueur dans un communiqué.

Insgesamt mehr als 13 Jahre in Schwarzgelb gehen zu Ende. Und wir werden immer Borussen sein…DANKE für alles, Mats! 🖤💛 pic.twitter.com/IwkV0jrBr3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

Formé au Bayern Munich avant de se révéler au BvB, Hummels aura fait son retour chez le Rekordmeister entre 2016 et 2019, avant un retour en grande pompe dans la Ruhr. Le directeur général du Borussia, Lars Ricken, a tenu à saluer le parcours de l’emblématique défenseur : « Le jeu de Mats était et reste exceptionnel, et des générations entières de joueurs aimeraient avoir sa capacité à jouer le ballon avec l’extérieur du pied. Nous avons maintenant décidé de nous séparer, et bien sûr, ce n’est jamais facile pour qui que ce soit de prendre une telle décision. Mats fera à jamais partie de l’histoire du BvB. » Champion du monde en 2014 avec la Mannschaft, le défenseur n’a pas été convoqué par Julian Nagelsmann pour disputer l’Euro qui débute ce vendredi. En 13 saisons sous la tunique du BvB, Hummels aura disputé 508 matchs et remporté deux Bundesliga, deux Coupes d’Allemagne, trois Supercoupes, et participé aux deux finales de Ligue des champions perdues par le club. Après le départ acté de Marco Reus, le Borussia Dortmund dit au revoir à une autre de ses légendes.

Le timing parfait pour enfiler ses Birk et regarder l’Euro tranquillement.

