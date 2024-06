Allemagne : out pour tout l’Euro, Aleksandar Pavlović est remplacé par un vieux briscard

Aleksandar Pavlović doit bien avoir les glandes.

Victime d’une infection aux amygdales, il ne participera finalement pas à l’Euro 2024, que l’Allemagne dispute à domicile. Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, le jeune Bavarois avait été annoncé forfait mais uniquement pour le match d’ouverture de la compétition, vendredi face à l’Écosse. Dans une story Instagram, Pavlović n’a pas caché sa déception : « Pour le moment, je suis très triste que le rêve d’un championnat d’Europe à domicile soit tombé à l’eau ! Je souhaite aux gars le plus grand succès possible ! Et je reviendrai plus fort ! »

Appelé pour la première fois avec la Mannschaft en mars, il avait dû quitter le rassemblement, déjà à cause d’une infection aux amygdales. Après avoir enfin fêté sa première cape, contre l’Ukraine le 3 juin, il s’apprêtait à participer à sa toute première compétition internationale. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a finalement fait le choix de le laisser hors du groupe pour toute la compétition : le milieu défensif de 20 ans est remplacé par Emre Can. Plus apparu avec la sélection depuis la victoire face à la France le 12 septembre (2-1), le capitaine du Borussia Dortmund (30 ans, 43 sélections) rejoindra ses coéquipiers dans la journée pour participer à son troisième championnat d’Europe avec l’Allemagne.

ℹ️🇩🇪 Europameisterschaft im eigenen Land mit Emre Can! Unser Kapitän wurde heute für den erkrankten Aleksandar Pavlović nachnominiert und stößt im Laufe des Tages zum @DFB_Team in Herzogenaurach. Glückwunsch, Emre! Gute Besserung, Aleksandar! pic.twitter.com/jfZeFBO3DE — Borussia Dortmund (@BVB) June 12, 2024

Un (très beau) lot de consolation pour le finaliste malheureux de la Ligue des champions.

Un Français pour arbitrer le match d’ouverture de l’Euro