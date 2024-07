Un international portugais va rester en Allemagne pour poursuivre sa carrière

En voilà un qui a déjà fait ses présentations avec l’Allemagne.

João Palhinha a été annoncé comme la troisième recrue de ce mercato estival pour le Bayern Munich, à la suite des arrivées de Michael Olise et Hiroki Ito. Après une saison 2023-2024 terne pour le club allemand qui a mis fin à leur série de onze titres consécutifs en championnat, les Bavarois renforcent leurs rangs en engageant pour 50 millions d’euros le milieu portugais qui était suivi depuis un petit bout de temps en Bavière. « Nous n’avons pas lâché l’affaire depuis l’été dernier et João Palhinha est enfin parmi nous. Il sera très précieux pour le FC Bayern. João est fort dans les tacles et très bon dans les airs », a déclaré Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. Le joueur de 29 ans qui évoluait avec Fulham depuis deux ans, avec un total de 78 matchs disputés et 8 buts marqués, vient compléter l’effectif bavarois.

João Palhinha a su s’affirmer en tant que titulaire indiscutable de la Seleção grâce à des performances de grande classe lors de cet Euro 2024 et par la même occasion confirmer la volonté de l’écurie allemande de s’offrir le joueur. Après un parcours jusqu’en quarts de finale de l’Euro avec la sélection portugaise, l’aventure en Allemagne continue donc pour le défenseur portugais jusqu’en 2028.

