Leipzig gagne son premier match de C1 de la saison face au Sporting

RB Leipzig 2-1 Sporting

Buts : Šeško (19e) et Poulsen (78e) pour les Allemands // Gyökeres (75e) pour les Portugais.

Les deux clubs s’affrontaient pour la première fois de leur vie, et c’était assez plaisant : deux équipes du même niveau, des courses, et une victoire de Leipzig (2-1). Elle sauve l’honneur des Allemands, déjà éliminés de la Ligue des champions, et complique la qualification du Sporting. Provisoirement 18es, les Portugais perdent pour la troisième fois d’affilée en C1, ce qui fait les affaires du PSG. Ils joueront leur avenir européen contre Bologne.

Šeško et Gyökeres décisifs

Comme trois fois cette saison en Ligue des champions, Leipzig a ouvert le score. Pour une fois, ça lui réussit. Benjamin Šeško reprend d’abord un centre de David Raum pour ouvrir le score (1-0, 19e). Entré à la 55e, Victor Gyökeres a fait ses devoirs et a volé la vedette au Slovène : un appel arrondi, une conduite de balle pied droit pour fixer Willy Orban et un missile pied gauche en lucarne (1-1, 75e).

Yussuf Poulsen est allé au bout d’un cafouillage pour reprendre l’avantage juste après (3-1, 78e) et offrir à Leipzig sa première victoire en C1 cette saison. Il évite le pire résultat d’un club allemand en Ligue des champions depuis le parcours du Bayer Leverkusen version 2002-2003. Le Sporting a chopé deux corners dans le temps additionnel, Daniel Bragança a mis sa tête au-dessus pour la dernière action.

Olise et le Bayern s’imposent, Stuttgart facile, Leipzig s’effrondre