Hiroki Ito va s’engager avec le Bayern Munich

Kompany lance son mercato.

Le défenseur japonais Hiroki Ito s’est engagé avec le Bayern Munich jusqu’en 2028. D’après Kicker, Le montant du transfert avoisinerait les 23 millions d’euros (+ 5 millions bonus compris). Arrivé à Stuttgart en 2021, en provenance du club de Júbilo Iwata, le central d’1,88m, qui peut également évoluer dans le couloir gauche, débarque en Bavière avec l’objectif de renouveler la défense du Rekordmeister, à la peine cette saison.

