Pronostic Stuttgart Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match Bundesliga

Festival offensif entre Stuttgart et le Bayern

Stuttgart réalise une saison géniale et s’est qualifié officiellement pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le moment 3ème, cette équipe surprenante a su se montrer très régulière tout au long de la saison, et a récemment montré sa capacité à accrocher ou battre les gros, notamment dernièrement tombeur de Dortmund (0-1), Francfort (3-0) ou encore ayant mis en échec le champion Leverkusen (2-2) a quelques secondes d’être les premiers à les faire tomber cette saison. Invaincue depuis maintenant 14 matchs toutes compétitions confondues à domicile, cette formation n’a perdu qu’un seul match devant son public et devrait mettre en échec le Bayern qui va se concentrer sur la Ligue des Champions qui arrive mercredi. Le duo très efficace composé de Guirassy (25 buts) et Undav (18 buts, 8 passes) devrait se donner un malin plaisir ce samedi, notamment ce dernier, prêté par Brighton, qui ne cesse d’épater les suiveurs de week-end en week-end.

Pourtant de loin la meilleure attaque de Bundesliga, le Bayern a fait preuve de trop d’irrégularités pour pouvoir rivaliser avec Leverkusen, laissant filer le titre. Après une élimination prématurée en Coupe également, la C1 reste le seul trophée encore possible pour les Bavarois, qui vont devoir sortir le Réal Madrid à Bernabeu après un score de parité à l’aller (2-2). Les hommes de Tuchel restent redoutables, et ont vu une série de 5 victoires de suite s’arrêter contre le Réal. Mais le match retour étant mercredi, et n’ayant plus rien à jouer en championnat, le coach allemand risque de faire tourner l’équipe ce qui laissera à Stuttgart le loisir de s’imposer devant son public. Le match sera probablement disputé et riche en buts au vu du potentiel offensif de part et d’autre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

