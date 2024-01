Le Bayern s’en sort à Augsbourg, Stuttgart sans pitié avec Leipzig

L’important, c’est les trois points.

Sans convaincre, le Bayern Munich est allé s’imposer à Augsbourg pour revenir provisoirement à un point de Leverkusen (2-3). Des Bavarois d’abord sérieusement secoués, mais la main de Matthijs De Ligt est en dehors de la surface et Elvis Rexhbecaj est hors-jeu au moment d’envoyer sa volée au fond. Le champion d’Allemagne fait finalement la différence sur corner grâce au jeune Aleksandar Pavlovic, avant un break venu d’un tir rasant d’Alphonso Davies. Le coup de casque d’Ermedin Demirovic punit les largesses défensives adverses, mais Harry Kane met fin à sa série de deux matchs sans marquer pour sortir les siens du mauvais pas, tandis que Manuel Neuer concède puis détourne le penalty de Sven Michel dans les derniers instants. Mais la nouvelle faute de Thomas Müller dans sa surface est punie par Demirovic des onze mètres.

Dans le même temps, le RB Leipzig a subi la loi du Vfb Stuttgart (5-2). Un penalty d’Enzo Millot suivi d’un très joli but de Deniz Undav lancent parfaitement les locaux, avant la réduction du score de Benjamin Sesko sur corner. Malgré un début de seconde période totalement fou qui voit Loïs Openda répondre à Jamie Leweling, le triplé d’Undav vient plier l’affaire.

Les ailes sont clairement coupées pour les taureaux.

Augsbourg 2-3 Bayern Munich

Buts : Demirovic (52e et 90e+4, SP) pour Augsbourg // Pavlovic (23e), Davies (45e+5) et Kane (60e) pour le Bayern

Vfb Stuttgart 5-2 RB Leipzig

Buts : Millot (25e, SP), Undav (30e, 56e et 75e) et Leweling (48e) pour le Vfb // Sesko (32e) et Openda (55e) pour le RBL

