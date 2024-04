Serhou Guirassy n’en finit plus de marquer

Malheureusement pour le Guinéen, Harry Kane existe.

Vainqueur facile de l’Eintracht Francfort ce samedi (3-0), le VfB Stuttgart file droit vers la Ligue des champions. Que serait une victoire de Stuttgart sans un but de Serhou Guirassy ? L’ancien Rennais a ouvert le score, en partant à la limite du hors-jeu puis en bombardant la cage de Kevin Trapp. Son 25e but en 23 matchs de Bundesliga, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club sur une saison, dépassant Mario Gomez (2008/2009). Et, surtout, il a marqué à chacune de ses six dernières sorties. Malgré cette saison exceptionnelle, il reste à sept longueurs de Harry Kane, meilleur buteur de BuLi. Si le Guinéen est en feu, son coéquipier Deniz Undav l’est également. L’attaquant allemand a signé son 16e caramel en championnat en inscrivant le deuxième but de cette partie. Il est également celui qui a parfaitement servi Jamie Leweling pour le 3-0.

Stuttgart est troisième, à égalité avec le Bayern, et compte sept points d’avance sur Leipzig, quatrième.

Le Bayern Munich prolonge le contrat d’Alexander Nübel... mais aussi son prêt à Stuttgart