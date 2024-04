Un Guirassy historique porte Stuttgart contre le Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 0-1 Stuttgart

But : Guirassy (64e) pour le VFB

Guirassy superstar !

Longtemps fermée et tactique, la rencontre entre Dortmund et Stuggart, ultra-importante dans la course au podium, a finalement basculé sur une superbe inspiration du deuxième meilleur buteur du championnat cette saison. En effet, alors que les deux équipes étaient toujours dos à dos après un peu plus d’une heure, Serhou Guirassy a pris les choses en main. Sur une contre-attaque parfaitement menée par le VfB, le Guinéen a servi de relais par deux fois à ses coéquipiers avant de parfaitement se placer au milieu de la surface adverse. Servi sur un plateau par Jamie Leweling, il ne s’est pas fait prier pour crucifier Gregor Kobel d’une frappe puissante (0-1, 64e). Avec 24 buts cette saison, il égale par la même occasion le record du club jusqu’ici détenu par Mario Gómez, rien que ça. Il aurait même pu battre définitivement ce record en fin de match, mais il a totalement manqué son ultime face-à-face devant Kobel.

Es ist ein Tor fürs Rekordbuch: @Guirassy_19 erzielt sein 24. Saisontor und egalisiert damit den bisherigen VfB-Rekord von Mario #Gomez aus der Saison 2008/2009👏 Zudem traf er in dieser Saison bereits zum neunten Mal zum 1:0 – und ist damit in dieser Kategorie nun alleiniger… pic.twitter.com/ocDuaRvtTD — VfB Stuttgart (@VfB) April 6, 2024

Du côté de Dortmund, Nico Schlotterbeck a été bien malgré lui l’homme de la fin de match. Comme sauveur d’abord, en interceptant une passe de Deniz Undav qui aurait certainement permis à Guirassy de doubler la mise, puis comme gaffeur, en loupant une occasion en or, seul à un mètre du but adverse. Après un corner et une tête d’Emre Can repoussée par Alexander Nubel, le défenseur s’est retrouvé esseulé au deuxième poteau, mais n’a pu faire mieux que d’envoyer la balle dans les tribunes. Alors qu’il a fini la rencontre avec sept joueurs offensifs sur le pré, le BvB reste cinquième et voit son adversaire du jour s’échapper au classement, avec désormais 7 points d’avance pour les visiteurs à la troisième place, eux qui comptent même désormais le même nombre de points que le dauphin, le Bayern Munich.

Il y avait meilleure façon de préparer un quart de Ligue des champions que de perdre un choc en championnat.

