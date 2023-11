Stuttgart fait craquer le Borussia

Stuttgart 2-1 Borussia Dortmund

Buts : Undav (42e) et Guirassy (83e) pour le VfB // Füllkrug (36e) pour le BvB

Les temps sont durs pour le BvB.

Séché par le Bayern Munich le week-end dernier lors du Klassiker (0-4), le Borussia Dortmund a subi la loi de Stuttgart ce samedi après-midi (2-1). À vrai dire, ça partait mal pour les Marsupiaux, puisque Gregor Kobel s’est mis à la faute en concédant un penalty dès le premier quart d’heure. Mais le portier suisse s’est rattrapé en repoussant la tentative de Chris Führich (11e), avant de sortir le grand jeu devant les attaquants adverses, qui l’ont canardé tout au long de la première période (sept arrêts). Copieusement dominés, les hommes d’Edin Terzić ont pourtant posé les bases d’un sacré braquage lorsque Niklas Füllkrug, en buteur opportuniste, a repris au second poteau un centre à ras de terre de Julian Ryerson (0-1, 36e).

Les Souabes ne méritaient absolument pas d’être menés à la pause, et c’est la raison pour laquelle l’égalisation de Deniz Undav, bien servi par Jamie Leweling (1-1, 42e), était on ne peut plus logique. Les partenaires de Marco Reus n’ont guère été capables de hausser leur niveau au retour des vestiaires et, même s’ils ont longtemps donné l’impression de pouvoir s’en sortir avec un point, ils ont fini par être punis. En retard, Kobel a engendré un deuxième penalty. Serhou Guirassy – qui revenait de blessure – ne s’est pas fait prier pour le transformer en force, inscrivant par la même occasion son quinzième but de la saison (2-1, 83e). Le goleador guinéen et ses coéquipiers poursuivent leur saison de rêve en confortant leur troisième place en championnat, trois points devant leurs rivaux du jour.

Il n’y a qu’en Ligue des champions où le Borussia a le sourire en ce moment.

Stuttgart (4-4-2) : Nübel – Anton, Zagadou, Ito, Mittelstädt (Stergiou, 88e) – Millot (Jeong, 88e), Karazor, Stiller, Führich (Vagnoman, 66e) – Undav (Silas, 76e), Leweling (Guirassy, 67e). Entraîneur : Sebastian Hoeness.

Borussia Dortmund (4-3-3) : Kobel – Süle, Hummels (Bensebaïni, 28e), Schlotterbeck, Ryerson – Nmecha (Reyna, 63e), Özcan, Sabitzer – Adeyemi (Reus, 46e), Füllkrug (Moukoko, 77e), Brandt (Malen, 46e). Entraîneur : Edin Terzić.

