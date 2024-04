Le Borussia Dortmund engage un ancien vainqueur de la Ligue des champions comme directeur général des sports

On change tout au BVB.

Les choses bougent à Dortmund et c’est Lars Ricken qui s’en frotte les mains. Auteur d’un but d’anthologie pour assurer le succès du Borussia en finale de Ligue des champions 1997 face à la Juventus, l’ancien milieu de terrain (47 ans), a été nommé comme futur directeur général des sports du club. Une nouvelle d’envergure après le départ annoncé d’Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration du club, en 2025. Dans un communiqué, le club de la Ruhr justifie cette nomination par une restructuration de sa division commerciale et sportive.

Borussia Dortmund strukturiert seinen Geschäfts- und Unternehmensbereich Sport neu. Lars Ricken (47) wird ab dem 1. Mai 2024 als Geschäftsführer Sport fungieren und den sportlichen Bereich des achtmaligen Deutschen Meisters verantworten. 🔗 https://t.co/QbQpCO3i9Y pic.twitter.com/0BcskqwhGN — Borussia Dortmund (@BVB) April 22, 2024

Jusqu’ici directeur du centre de performance pour les jeunes, Ricken s’occupera désormais du sportif dans sa globalité, au sein de la structure de l’actuel cinquième de Bundesliga. Un ancien rôle où ses résultats ont vraisemblablement influé sur sa nomination. « Il a joué un rôle clé en faisant en sorte que l’académie de jeunesse de Dortmund soit de loin la plus performante des dix dernières années », a ainsi déclaré le président du BVB, le Dr. Reinhold Lunow. Le communiqué précise que Ricken entrera en fonction le 1er mai prochain, soit le jour du match aller face au Paris Saint-Germain.

Une prise de fonction un jour de demi-finale de Ligue des champions, soit c’est un pot d’arrivée, soit c’est un bizutage.