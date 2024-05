Nuno Mendes après Dortmund-PSG : « Un match difficile »

Comme c’était férié, Nuno Mendes n’est pas venu au boulot ce mercredi.

En souffrance sur la pelouse du Borussia Dortmund, notamment face à Jadon Sancho, le latéral portugais n’a pu empêcher la défaite du PSG (1-0), en demi-finales allers de Ligue des champions. « C’était un match difficile, a-t-il débriefé au micro de Canal+. Ils jouent à la maison avec leurs supporters. On a tenté de tout faire pour gagner ici, on n’a pas réussi. Ils ont marqué en premier, on a couru après le résultat et on n’a pas réussi à marquer de but. On va tout donner au prochain match. Il reste encore 90 minutes, on sera à 11 contre 11 et on va tout faire pour gagner. On aura un maximum de motivation. »

Il en faudra.