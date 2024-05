La FA annonce une nouvelle sanction contre Sandro Tonali

Qui avait parié là-dessus ?

Absent des terrains depuis octobre dernier dans le cadre d’une suspension de 10 mois en raison de paris sportifs réalisés entre 2020 et juillet 2023, le milieu de terrain italien Sandro Tonali écope de deux mois supplémentaires avec sursis. Déjà sanctionné par la fédération italienne, c’est cette fois-ci l’instance anglaise qui punit le joueur de Newcastle, condamné pour avoir parié sur des rencontres entre le 12 août et le 12 octobre 2023. Tonali devra également verser une amende de 20 000 £ (23 300 euros) à la FA.

Sur X, le club a rappelé son soutien envers le joueur : « À condition qu’il ne commette pas d’autre infraction aux règles de la FA en matière de paris pendant la période de suspension, Sandro ne n’aura pas à purger cette sanction de deux mois. » Addict des paris, Tonali suit désormais « un plan thérapeutique et un programme éducatif » avec l’aide des Magpies. Son retour sur les terrains britanniques pourrait donc se faire lors de l’exercice 2024-2025, à la fin de ses dix mois de suspension.

#NUFC midfielder Sandro Tonali has been given a suspended two-month ban from competitive football by an independent Regulatory Commission after self- declaring breaches of FA Betting Rules.

He has also been fined £20,000 and warned by the FA as to his future conduct.

The… pic.twitter.com/D3DprSAhBa

— Newcastle United FC (@NUFC) May 2, 2024