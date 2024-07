Joselu veut envoyer Toni Kroos à la retraite

Aucune pitié pendant l’Euro.

Tout juste parti du Real Madrid, Joselu était de passage en conférence de presse à deux jours du quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne. L’occasion pour lui d’être interrogé au sujet de son désormais ex-coéquipier, Toni Kroos, qui a annoncé prendre sa retraite à l’issue de la saison en cours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international de la Roja ne s’est pas caché de souhaiter mettre un terme à la carrière de l’Allemand (34 ans) le plus tôt possible, c’est-à-dire dès vendredi. « Nous ne voulons faire du mal à aucun joueur d’une autre sélection, encore moins à Toni. Je l’aime, je croirai toujours en lui mais je pense que vendredi sera son dernier match. C’est dommage de devoir dire au revoir à Toni de cette manière, mais j’espère qu’on gagnera vendredi et que ce sera son dernier match, pour notre bien », a-t-il répondu aux journalistes.

💥 Joselu: "Esperemos retirar a Kroos el viernes" pic.twitter.com/DcYRyZHNyX — MARCA (@marca) July 3, 2024

Également conférence de presse, avec la Mannschaft, l’intéressé a bien évidemment été invité à réagir aux propos de Joselu. « Je n’ai pas ramené de biscuit pour vous. Je ne crois pas que ce sera mon dernier match, nous allons nous revoir . C’est normal qu’il dise cela, ils veulent gagner le tournoi. Mais moi, je vais tout essayer pour que ce ne soit pas le cas. »

La dernière fois que des Espagnols ont voulu envoyer un joueur du Real à la retraite, celui-ci s’appelait Zidane et on sait comment ça s’est terminé.

