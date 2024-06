Le Real a levé l’option d’achat de Joselu... pour le revendre

Le Real fait de l’achat revente comme sur Ultime Team.

Prêté avec option d’achat par l’Espanyol Barcelone, Joselu a été officiellement acheté par le Real Madrid, contre 1,5 million d’euros, a-t-on appris ce jeudi.

Auteur d’une très bonne saison avec son club de cœur malgré son statut de remplaçant (17 buts et 3 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues), le héros de la demi-finale de C1 ne devrait cependant pas faire de vieux os en Espagne. Selon les informations de l’insider Fabrizio Romano, l’international espagnol – actuellement à l’Euro avec la Roja – devrait être vendu à Al-Gharafa, au Qatar. Il devrait y signer un contrat de deux années, pour s’offrir une fin de carrière paisible dans le pays du Golfe.

🚨⚪️ Understand Real Madrid have just activated the buy option from Espanyol for Joselu, worth €1.5m.

↪️🇶🇦 Real Madrid will formally sell Joselu to Qatari side Al Gharafa for the same price.

Joselu will sign two year deal with option at Al Gharafa, as exclusively revealed. pic.twitter.com/wHa76CvaFc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024