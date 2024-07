Deux supporters portugais agressés par des stadiers

L’Allemagne des gilets jaunes.

Ce lundi 1er juillet, le huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie s’est conclu par une victoire aux tirs au but des Portugais (3-0), de quoi présager une bonne fin de soirée pour les supporters lusitaniens, mais cela n’a pas été le cas pour tous. D’après le média portugais Record, deux supporters portugais auraient été victimes de violences commises par des stadiers de l’Arena de Francfort Deutsche. Les images partagées par le média portugais montrent l’un des deux supporters recevant des coups de poing avant d’être projeté au sol et d’être roué de coups. Malgré l’absence d’images montrant l’agression du deuxième homme, ce dernier, en plus d’être maintenu au sol, aurait lui aussi essuyé des coups selon le média. Ces violences auraient été déclenchées par une tentative d’envahissement de terrain de l’un des deux hommes.

🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8 — Record (@Record_Portugal) July 2, 2024

L’UEFA a ouvert une enquête sur les agissements des agents de sécurité du stade de Francfort, mais n’a pas encore communiqué sur cette affaire.

