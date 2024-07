Karchaoui appelle à faire barrage à l'extrême droite

La parole se libère en équipe de France.

Après Jules Koundé, Marcus Thuram ou encore Ibrahima Konaté, Sakina Karchaoui a, à son tour, pris la parole au sujet des élections législatives où le Rassemblement national (RN) a terminé en tête des votes. Dans un entretien accordé à France Info, l’internationale tricolore de 28 ans a tenu à rappeler le risque de voir l’extrême droite au pouvoir. « Je le dis haut et fort. C’est loin d’être la meilleure option pour notre pays. Depuis toutes petites, on a grandi avec la notion du partage, du vivre-ensemble. Aujourd’hui, ouvrir l’accès à un parti politique d’extrême droite, c’est quelque chose de très dangereux. Je pense que les gens ne sont pas conscients de ce qu’ils font, clame la latérale du PSG, possédant la double nationalité française et marocaine. La France, c’est la diversité. C’est comme dans une équipe de foot. En équipe de France, on a un slogan : « Nos différences nous unissent ». J’espère que les gens vont voter à l’avenir, mais en tout cas, il faudra faire barrage à l’extrême droite, c’est sûr. La France que j’aime n’est pas pour ce genre de parti politique. J’ai peur de l’avenir de la France. Mes parents sont 100% Marocains, j’espère que la France ne poussera pas les gens à partir. »

Plus de courage que certains de ses homologues masculins, qu’on ne citera pas.

