Euro 2025 : La France dans le groupe de la mort avec l’Angleterre et les Pays-Bas

Pratiquement le pire tirage possible.

Le tirage au sort des poules de l’Euro 2025 qui aura lieu en Suisse a rendu son verdict : la France écope de la poule la plus relevée avec au menu l’Angleterre, tenante du titre, les Pays-Bas victorieux en 2017 et le Pays de Galles. Lors de l’édition précédente, les Bleues ont atteint le dernier carré de la compétition, en sortant les Néerlandaises en quarts de finale (1-0) avant de s’incliner en demi-finales face à l’Allemagne (2-1). L’Euro 2025 se déroulera en Suisse du 2 au 27 juillet prochain.

La Ligue des nations comme premier objectif

Si les Bleues se sont qualifiées avec brio pour ce championnat d’Europe, les lignes ont bougé depuis avec le départ d’Hervé Renard à l’issue de l’élimination en demi-finales des Jeux olympiques face au Brésil et la promotion de Laurent Bonadei au rang de sélectionneur. Depuis l’arrivée de l’ancien adjoint de Renard, les Tricolores ont disputé quatre matchs amicaux pour un bilan de deux victoires face à la Jamaïque (3-0) et au Nigeria (2-1) pour deux défaites face à la Suisse (2-1) et à l’Espagne (2-4).

Avant de se tourner vers l’Euro, les Bleues disputeront entre février et juin prochain la Ligue des nations où elles affronteront la Suisse, la Norvège et l’Islande. Cette compétition permettra aux Françaises de mieux se connaître et de se jauger avant l’échéance estivale.

𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐳 𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐜𝐢 👇 Le calendrier des matchs de Ligue des Nations 2025 🗓️#FiersdetreBleues pic.twitter.com/upic773xDU — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 13, 2024

En tout cas, la France ne sera pas championne d’Europe des matchs amicaux cette saison.

