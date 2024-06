Hervé Renard confirme son départ après les JO

Fin de l’aventure confirmée.

Lors de la conférence de presse de préparation des Jeux olympiques 2024, Hervé Renard a confirmé son départ prochain du poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Annoncé en mars dernier, l’ancien entraîneur de Sochaux n’a pas laissé place au doute : « C’est la dernière ligne droite et quand on est dans une compétition internationale parfois, ça s’arrête très vite, quelle que soit la date. J’ai l’habitude, ce sera ma 11e compétition internationale. Ce ne sera pas sans un brin d’émotion. La fierté d’avoir porté cet uniforme de l’équipe de France et terminer sur une très bonne note. »

Nommé le 30 mars 2023 à la tête des féminines pour prendre la succession de Corinne Diacre, Hervé Renard présente un bilan plutôt bon : 21 matchs joués pour 15 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Après avoir atteint les quarts de finale lors du Mondial 2023 quelques semaines après sa prise de fonction, il veut mettre un point d’honneur à partir sur une victoire lors des Jeux olympiques, qui serait le premier trophée majeur de l’histoire des Bleues : « Il reste une marche à gravir mais je suis sûr que l’équipe de France décrochera un titre à court ou à moyen terme. En espérant que ce soit le plus rapidement possible. »

Un départ pour préparer la Coupe du monde 2026, c’est le projet.

