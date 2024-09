Laurent Bonadei a identifié son plus gros chantier à la tête de l’équipe de France féminine

On prend les mêmes et on change tout.

Promu sélectionneur des Bleues après avoir fait partie du staff d’Hervé Renard, Laurent Bonadei a été présenté ce lundi à la presse. Parmi les nombreuses questions posées à l’ancien formateur au PSG et entraîneur de la réserve de l’OGC Nice, l’une a porté sur les choses que le natif de Marseille compte changer pour réussir à faire gagner des Bleues jamais parvenues à franchir le cap des quarts de finale dans les compétitions durant les 15 dernières années.

« Il y a déjà un aspect mental à changer, et c’est pour ça qu’on a pris contact avec le préparateur Thomas Sammut, que j’ai rencontré à Nice en 2016, qui travaille à Brest et a l’habitude de travailler avec des sportives. Je voulais aussi apporter de la fraîcheur en changeant le staff, qui va être largement modifié, a expliqué le remplaçant d’Hervé Renard. Je vais apporter un changement tactique et je vais pouvoir m’y atteler avec quatre matchs amicaux qui seront joués prochainement. Il y aura des points à changer dans l’animation offensive. Sur le côté gauche, on n’a pas les mêmes profils qu’à droite, par exemple. Alors, pourquoi ne pas expérimenter une défense à trois ? »

Promis, on sera en demies à l’Euro 2025.

