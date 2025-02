Trois grandes absentes dans la liste des Bleues pour la Ligue des nations

Nouvelle année, nouveau départ.

La liste des 23 Bleues qui joueront la Norvège et l’Islande, les vendredi 21 et mardi 25 février, a été dévoilée ce jeudi par le sélectionneur Laurent Bonadei. Cette première équipe de France 2025 ne compte pas dans ses rangs Clara Matéo, en tête au nombre de buts avec le Paris FC en championnat, ainsi que de ses deux joueuses de San Diego, Delphine Cascarino (adducteurs) et Kenza Dali, dont le transfert vers la franchise américaine a finalement poussé le staff des Bleues à s’en passer. Elle va donc poursuivre sa préparation outre-Atlantique.

Griedge Mbock et Marie-Antoinette Katoto sont de la partie

L’équipe de France féminine peut cependant se réjouir du retour de la Parisienne Griedge Mbock, éloignée des terrains pendant la majorité de la première partie de saison et de retour avec le PSG depuis deux rencontres. À noter également la présence dans ce groupe de Marie-Antoinette Katoto, absente lors des trois derniers matchs parisiens, qui semble donc opérationnelle pour ces deux rendez-vous internationaux.

Objectif de ce rassemblement : retrouver une série positive, après deux revers sur les quatre derniers matchs amicaux (deux défaites contre l’Espagne et la Suisse).

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 ! 🔥 Voici les 𝟐𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 convoquées pour affronter la Norvège🇳🇴 et l’Islande🇮🇸 pour les deux premières journées de Ligue des Nations 👊#FiersdetreBleues pic.twitter.com/iTCw4XNivd — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 13, 2025

Pourvu que 2025 soit meilleur que 2024 !

