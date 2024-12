L’équipe de France féminine éjectée du top 10 du classement FIFA

Le fameux effet Bonadéi.

La dernière mise à jour du classement mondial féminin vient de tomber et livre son verdict. 176 matchs internationaux plus tard, la France glisse d’une place : elle échoue à la 11e position et quitte pour la première fois de son histoire un top 10 qu’elle avait toujours fréquenté, rapporte footoféminin. Un coup dur.

Les USA indétrônables, l’Espagne en embuscade

En haut, rien ne bouge vraiment : les Étatsuniennes bouclent l’année civile bien calées sur leur trône. Derrière, l’Espagne (2e, +1) profite de son élan post-Mondial pour doubler l’Allemagne (3e, +1), qui chipe sa place sur le podium à une Angleterre dégringolant à la 4e place (-2). La Suède (5e) et le Canada (6e) campent solidement à leurs postes, pendant que le Brésil (7e, +1) et le Japon (8e, -1) jouent à la chaise musicale. La Corée du Nord (9e) reste dans le décor, tout comme les Pays-Bas (10e, +1), qui virent les Françaises et réintègrent un top 10 qu’ils connaissent si bien. Et la France ? Elle regarde tout ça depuis la porte d’entrée. Mention spéciale pour l’Estonie (99e, +8) et l’Arabie saoudite (166e, +8) qui marquent la plus grande progression en matière de places.

11e, place parfaite pour récupérer un Bullet Bill.

