Les Bleues risquent d'avoir un tirage compliqué à l’Euro

Le choixpeau a encore fait n’importe quoi

L’entraîneur de l’équipe de France, Laurent Bonadei, peut se frotter les mains en s’assurant une place dans le chapeau 1 avant le tirage au sort du prochain Euro. La France s’y retrouve avec la Suisse (pays hôte), l’Espagne (championne du monde) qui a fait chuter les Bleues ce mardi et l’Allemagne. La 14e édition de l’Euro se tiendra l’été prochain, avec 16 équipes qualifiées.

Tirage corsé en vue

Les Françaises pourront au moins se réjouir d’éviter deux mastodontes, mais elles pourraient croiser sur leur route l’Angleterre, tenante du titre, mais en place dans le chapeau 2 aux côtés de l’Italie, l’Islande et le Danemark. Ce n’est pas tout : le chapeau 3 est tout autant (voire plus) dense, puisqu’il est composé des Pays-Bas, de la Suède et de la Norvège.

En attendant, février sera studieux pour les Bleues avec deux matchs de Ligue des nations au programme : la Norvège le 21 et l’Islande le 25. De quoi faire les derniers réglages et éviter les sueurs froides en Suisse.

Les chapeaux complets :

Chapeau 1 : Espagne, Allemagne, France, Suisse.

Chapeau 2 : Angleterre, Italie, Islande, Danemark.

Chapeau 3 : Pays-Bas, Suède, Norvège, Belgique.

Chapeau 4 : Finlande, Pologne, Portugal, Pays de Galles.

Réponse le 16 décembre, en espérant tomber sur Poufsouffle plutôt que sur Serpentard.

