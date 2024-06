L’AC Milan évoluera en Serie C

Non, pas de calciopoli.

L’AC Milan a annoncé dans un communiqué la naissance d’une nouvelle équipe. Nommée Milan Futuro, cette formation sera composée des joueurs de moins de 23 ans du club, jusque-ici pensionnaires du championnat Primavera (pour les équipes réserve). Après une demande (qui a donc été acceptée) auprès du Conseil de la Fédération italienne de football, la nouvelle équipe de l’AC Milan a ainsi pu compléter la liste des 60 équipes participant à la Serie C, la troisième division italienne, dont le statut est professionnel. Ce projet vise à ouvrir les portes du professionnalisme aux joueurs des centres de formation, à l’image de l’Espagne, dont les équipes réserve ont le droit d’accéder jusqu’à la deuxième division.

Ancien rossonero aux 201 apparitions (2006-2015), Daniele Bonera – membre du staff de l’équipe première depuis 2019 – a été nommé entraîneur de Milan Futuro. Sa nouvelle écurie débutera les entraînements le 8 juillet à Milanello, avant d’entamer la saison les 11 et 18 août à l’occasion du premier et deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Italie, puis le championnat le 25 août.

