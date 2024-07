Mickaël Landreau et Amaury Delerue nommés à la direction de l’arbitrage français

En espérant que les arbitres ne soient plus à la rue mais Delerue.

Ce mercredi, la FFF a annoncé deux nominations au sein de la direction de l’arbitrage. Celle d’Amaury Delerue, ancien arbitre bien connu en Ligue 1 (172 matchs entre 2012 et 2022), au poste de « manager instructeur des arbitres de Ligue 1 », et celle de Mickaël Landreau, qui sera « conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres ». Delerue aura la responsabilité de juger ses anciens confrères et consœurs, mais aussi de les former et de les encadrer. De son côté, Landreau « aura aussi un rôle de porte-parole, amené à intervenir publiquement quand cela le nécessitera », comme précisé dans le communiqué de la FFF.

Philippe Diallo, président de la FFF, a nommé : ‣ 𝘼𝙢𝙖𝙪𝙧𝙮 𝘿𝙚𝙡𝙚𝙧𝙪𝙚 manager-instructeur des arbitres de Ligue 1 ‣ 𝙈𝙞𝙘𝙠𝙖𝙚̈𝙡 𝙇𝙖𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖𝙪 conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1. pic.twitter.com/gIq4cgcqWM — FFF (@FFF) July 3, 2024

Ça va être compliqué de faire pire que leurs prédécesseurs.

