Finalement, le père de ce twittos échoue à marquer un tir au but contre Mickaël Landreau

Coup dur pour le FC Monsieur-je-sais-tout.

Il y a quelques jours, un internaute officiant sur le réseau social X sous le pseudo @naragua_ poussait un cri du cœur en implorant un gardien de Ligue 1 ou de Ligue 2 de venir prouver à son père qu’il avait tort. Son daron était en effet « persuadé, depuis dix ans, que c’est impossible de rater un penalty, et que les joueurs professionnels sont nuls ». Aucun des portiers titulaires aux deux premiers échelons du football français n’ont daigné répondre mais Mickaël Landreau, si. Ok, il n’est plus en activité, mais facture tout de même 618 matchs dans l’élite et ça, ce n’est pas donné à tout le monde. En tout cas, cela a suffit à convaincre son employeur Canal+ (non, pas la réserve de Carquefou), où il officie en tant que consultant, de surfer sur le buzz en mettant les moyens pour filmer cette séquence d’anthologie au sein des installations du Paris FC.

Alors, est-ce que le père de @naragua_ peut marquer un penalty face à Mickaël Landreau❓👀 La réponse ⬇️ pic.twitter.com/AbXQvsz9aq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2024

Pour la faire courte, le prénommé Jean-Pierre n’est clairement pas Hristo Stoitchkov, en revanche il a bel et bien du yaourt bulgare dans les guibolles. Ses cinq tentatives, pompes de sécurité aux pieds (pourquoi ? Dieu seul le sait), n’ont jamais réussi à inquiéter un tant soit peu l’ancien portier du FC Nantes, lequel a vu la séance se conclure par ce qui s’apparente à une panenka, geste avec lequel il est plutôt familier. La prochaine fois, Jean-Pierre pourra toujours demander à son fils que ses propos de café du commerce restent au Balto plutôt que de les poster sur l’ex-Twitter.

Et donc, que faut-il retenir de ce grand moment de télévision ? Peut-être un indice quant au prochain banc que va rejoindre Mickaël Landreau…