Mickaël Landreau va renfiler les gants

Mon papa ce n’est pas le plus fort.

Mickaël Landreau va de nouveau enfiler sa paire de gants, mais pas en première division. La raison ? Un internaute avait lancé un appel à l’aide lundi dernier, disant rechercher « un gardien de Ligue 1 ou Ligue 2 », disposé à participer à une séance de tirs-au-but avec son père, car ce dernier est « persuadé, depuis dix ans, que c’est impossible de rater un penalty, et que les joueurs professionnels sont nuls. » L’objectif du fils est alors simple : « Donner une leçon » à son paternel, qui n’a « jamais joué au football » et qui se pense suffisamment fort pour marquer ses cinq tentatives avec des chaussures de sécurité.

Au fait de l’annonce, Mickaël Landreau, recordman du nombre d’apparitions en Ligue 1 (618 matchs) et grand spécialiste dans cet exercice des tirs au but, a donc accepté ce vendredi de sortir de la retraite (l’ancien gardien des Canaris a arrêté sa carrière en 2014, après une dernière pige au SC Bastia) pour relever le challenge. Maintenant, il ne reste plus qu’à prévenir le père, trouver un terrain, et filmer la séquence.

Comme quoi, le X a aussi de bons côtés.

