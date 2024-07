Les Bleuets arrachent le nul contre l'Espagne et évitent l'Italie en demies

L’Euro, c’est bien, mais l’Euro U19, c’est mieux.

L’équipe de France a préservé in extremis la première place du groupe B ce lundi contre l’Espagne lors de l’ultime journée de la phase de groupes de l’Euro U19 (2-2). Leaders au coup d’envoi, les Bleuets ont joué avec le feu. Déjà buteur contre le Danemark, Saïmon Bouabré a pourtant ouvert le score en frappant de l’extérieur de la surface dans le premier quart d’heure (13e).

🇪🇸⚽️🇫🇷 Le chef d'oeuvre de Saimon Bouabre pour ouvrir le score face à l'Espagne ! Suivez la rencontre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/gxMgjIb8ew — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 22, 2024

L’Espagne a néanmoins renversé la table en l’espace de neuf minutes en deuxième période par Daniel Rodriguez Crespo (65e) et Simo Keddari (74e). Les Bleuets de Bernard Diomède étaient alors promis à une demi-finale contre l’Italie de Francesco Camarda, jusqu’au but égalisateur contre son camp de Raul Jiménez Latorre dans le money time (90e). En conservant leur première place, ils affronteront finalement l’Ukraine jeudi à Belfast, tandis que la Roja et la Nazionale se disputeront l’autre ticket pour la finale.

CSC a régalé à l’Euro, il enchaîne à l’Euro U19.

Euro U19 : la France s’impose facilement contre le Danemark