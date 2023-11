Francesco Camarda, 15 ans et une place chez les grands

<iframe loading="lazy" title="Francesco Camarda ● AC Milan Generational Talent ⚫🔴🇮🇹 Goals & Skills" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/RQFKZMGkM50?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Ce vendredi, en conférence de presse avant la rencontre face à la Fiorentina, Stefano Pioli fait face à une escouade de journalistes n’ayant qu’un seul nom à la bouche, celui de Francesco Camarda. La veille, Noah Okafor, touché à l’entraînement, était venu s’ajouter à la longue liste d’absents dans le secteur offensif pour le match contre la Fiorentina, pour lequel Rafael Leão et Olivier Giroud manqueront aussi à l’appel. Les murmures annonçant une convocation du jeune Camarda ont laissé place à la réalité : Pioli a décidé de le convoquer pour cette rencontre. « Il est très jeune, mais il est prêt et dégage déjà une grande maturité, a déroulé le coach milanais. Je suis certain qu’il aura un grand avenir. Le destin crée certaines opportunités, il va falloir être patient et l’accompagner dans sa croissance, car il s’agit d’un très jeune joueur. »

À seulement 15 ans, 8 mois et 14 jours, Camarda fait donc sa première apparition dans le groupe professionnel avec le Milan, qui a obtenu la dérogation à la Fédé italienne (une dérogation obligatoire pour les joueurs âgés de moins de 16 ans). Le fan absolu de Ronaldo, le vrai, qui avait quitté le club rossoneri en mai 2008, soit trois mois après sa naissance, devrait logiquement commencer la partie sur le banc, mais il n’est pas impossible de le voir entrer en jeu, ce qui ferait alors de lui le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A, dépassant Wisdom Amey (15 ans, 9 mois).

« Il a encore tout à apprendre »

« Phénomène », « crack », « talent brut »… Depuis des années, le nom de Francesco Camarda suscite l’admiration et l’exaltation. Pur produit de la formation milanaise, « recruté » dès l’âge de 7 ans par le Milan, il devient très vite un phénomène à l’échelle locale, nationale puis internationale. Un talent sans cesse surclassé : à 13 balais, il évolue avec les U15, à 14 avec les U17 et à 15 avec la Primavera (U19). Sur YouTube, Instagram ou encore Tik Tok, les compilations en son honneur sont nombreuses : dribbles, gestes acrobatiques, frappes lointaines, tout est réuni pour faire rêver les tifosi milanais. Des statistiques viennent aussi accentuer le mythe : 483 buts en 87 matchs. Il faut quand même les nuancer, par manque de preuves, évidemment, et parce qu’elles prendraient en compte des matchs dans les catégories (très) jeunes, avant que le football ne se joue à onze contre onze pour Camarda.

Le talent du bougre reste difficilement contestable. En décembre dernier, Ignazio Abate (entraîneur de la Primavera rouge et noir) décide de le convoquer pour un match amical face à Solbiatese, club d’Eccellenza (l’équivalent du Régional 1 en France). À 14 piges, contre des pères de famille, Francesco va faire forte impression en inscrivant un doublé. Après cette prouesse, Abate décidera de faire régulièrement appel à lui, avant d’en faire un pion essentiel de son équipe cette année. Forcément, le bomber au visage boutonneux a continué d’épater son monde, notamment en Youth League, une compétition suivie de près par les amateurs de cracks en devenir. Contre Newcastle ? Un doublé et un succès 4-0. Début novembre, Camarda a vu son ciseau acrobatique contre le PSG faire le tour des réseaux.

Seulement 13 matchs joués avec la Primavera et 7 buts plus tard, Francesco Camarda se retrouve déjà propulsé dans la cour des grands. Les attentes sont nombreuses, mais la patience sera plus que jamais mère de toutes les vertus, comme l’explique notamment Filippo Gatti, légende du club milanais, au micro de Radio Giornale : « Malheureusement, en Italie, les jeunes font leur début qu’en cas d’urgence et de nécessité. Ce n’est pas une bonne chose, l’approche n’est pas bonne. Par exemple, si un jeune fait ses débuts et qu’il n’est pas bon, on va le qualifier de pipe. Il faudra être patient avec lui. » Même son de cloche pour Abate : « Bien sûr qu’il est extrêmement talentueux, mais vous lui mettez déjà trop de pression sur les épaules, il n’a que 15 ans et a encore tout à apprendre. » Il ne manquerait plus qu’il trouve le chemin des filets dès ce samedi soir contre la Fiorentina pour confirmer toute sa précocité et renforcer l’attente.

