Theo Hernandez marque un golazo avec le Milan... à l’autre bout du monde

Il n’y a pas de petits profits.

Les principaux championnats européens ont pris fin, et la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid se présente comme le clou du spectacle de la cuvée 2023-2024… Sauf pour quelques irréductibles qui ont eu la bonne idée d’organiser des matchs amicaux… en Australie. Des tournées post-saison plus intéressantes pour le business que sur le plan sportif, bien sûr.

Ainsi, quelques jours après un match amical entre Tottenham et Newcastle au pays des kangourous, la Roma et l’AC Milan, qui avaient aussi croisé le fer en quarts de finale de Ligue Europa, ont pu se retrouver pour une rencontre jouée à Perth, ce vendredi. Les Romains l’ont emporté 5 à 2, mais Theo Hernandez a pu se distinguer avec un golazo pendant qu’Olivier Giroud disputait (vraiment) ses dernières minutes sous le maillot rossoneri. Tout cela à l’approche de l’Euro, ou de la Copa América pour d’autres, à une époque où les cadences infernales sont dénoncées par les acteurs du foot et qu’une grève pourrait éclater (on demande à voir) en vue de la Coupe du monde des clubs 2025.

Theo Hernandez’s great goal against Romapic.twitter.com/YeucwQx82G — Milan Eye (@MilanEye) May 31, 2024

Un peu de repos, c’est possible ?

Karl-Heinz Schnellinger est décédé