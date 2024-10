Pronostic AS Roma Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan fait le job contre l’AS Roma

Daniele de Rossi, légende de la Louve, avait pris la place de Mourinho en cours de saison dernière. L’ancien milieu de terrain avait connu une entame assez compliquée et s’est fait virer, mais la presse italienne dit qu’il pourrait être réintégré car son remplaçant, Ivan Jurić, est lui aussi désormais en danger. En effet, après 7 journées, le bilan des Giallorossi est loin d’être bon avec une 9e place au classement avec 2 succès, 4 nuls et 1 défaite. Toutefois, les Romains restent dans le coup puisqu’ils n’accusent que 4 points de retard sur leur adversaire du jour, second de Serie A. Au stade olympique, la Roma a très mal lancé sa saison en s’inclinant contre Empoli, mais s’est reprise ensuite avec des victoires contre l’Udinese et Venise. Pour pouvoir prétendre à une meilleure place, la Roma doit lancer le début d’une série de victoires et dominer des adversaires directs. La formation romaine a consenti à de forts investissements cet été avec les recrutements de Dovbyk (meilleur buteur de Liga), Koné, Hermoso, Le Fée, Hummels ou Saelemaekers.

En face, l’Inter s’est imposée comme la référence des dernières années en Italie. En effet, les Nerazzurri ont remporté le championnat à 2 reprises sur les 3 dernières saisons et se sont également hissés en finale de la Ligue des champions entretemps. L’an passé, les hommes de Simone Inzaghi ont survolé la Serie A, mais l’Inter a connu quelques couacs dans cette entame d’exercice avec des nuls contre le Genoa et Monza, et une défaite dans le derby face à l’AC Milan. Capable de se sublimer pour résister à Manchester City en Ligue des champions à l’Etihad (0-0), le club italien semble aussi avoir passé la vitesse supérieure en Serie A. Avant la coupure internationale, la bande d’Inzaghi avait pris le dessus sur le Torino (3-2) avec un excellent Marcus Thuram, auteur d’un triplé, juste après une victoire face à une Udinese en forme. L’international français partage la tête du classement des buteurs avec Retegui. Préservé avec les Bleus en raison d’une petite blessure, il devrait démarrer ce week-end. Déterminé à ne pas laisser le Napoli s’échapper, l’Inter (2e) devrait prendre le dessus sur la Roma.

