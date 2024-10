L'Inter ruine la Roma

AS Rome 0-1 Inter

But : Martínez (60e) pour les Nerazzurri.

La Roma est un louveteau en ce moment.

Les Romains n’ont plus gagné au Stadio Olimpico face à l’Inter depuis le 2 octobre 2016… Et la série n’est toujours pas brisée. Ce dimanche, les hommes d’Ivan Jurić n’ont pas su venir à bout des Nerazzurri. Pire : ils ont encore cédé (0-1). La décision s’est faite à l’heure de jeu alors que la Roma négociait un corner offensif, que les Lombards n’ont pas eu de mal à renvoyer loin de la surface. Sous la pression de Davide Frattesi, Nicola Zalewski a réalisé un contrôle américain et laissé l’international italien s’engouffrer côté droit. La défense locale a eu beau se replier le plus rapidement possible, le service vers Lautaro Martínez à l’entrée de la surface s’est avéré létal, puisque l’Argentin a pu décocher une lourde demi-volée sous la barre pour inscrire le seul but de la partie (0-1, 60e). Avec ces trois points, l’Inter reste dauphin, à deux points du leader napolitain, pendant que les Giallorossi pourrissent toujours à la 10e place.

1 ora di gioco. Olimpico di Roma. LAUTARO SALE IN CATTEDRA! ♉️#RomaInter 0-1 pic.twitter.com/sGlvD5wjLJ — Lega Serie A (@SerieA) October 20, 2024

Tous les chemins mènent au ventre mou.

Pronostic AS Roma Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A