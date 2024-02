Pronostic AS Roma Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter sûre de sa force face à la Roma

Décevante en Serie A, la Roma a décidé il y a quelques semaines de se séparer de José Mourinho. Ce changement semble avoir eu un impact positif puisque les Giallorossi ont remporté leurs 3 derniers matchs de championnat face à des adversaires de bas de tableau, le Hellas Vérone, la Salernitana et Cagliari. Le week-end dernier, les hommes de Daniele de Rossi, le nouvel entraineur romain, se sont fait plaisir face à l’équipe sarde avec un grand match du duo Dybala – Pellegrini. Ces deux hommes, avec Lukaku, ont été prépondérants lors des derniers succès. A la faveur de cette belle série de résultats, la Roma est remontée à la 5e place avec seulement 1 point de retard sur l’Atalanta. A noter que le Louve souffre face aux gros, comme on a pu le constater face au Milan AC, la Lazio, l’Atalanta ou la Juventus depuis le début d’année 2024.

En face, l’Inter Milan a réalisé une superbe opération le week-end dernier en prenant le meilleur sur la Juventus (1-0). Dans ce choc face à son principal adversaire pour le Scudetto, la formation lombarde s’est appuyée sur son incroyable efficacité. Lors de ses derniers matchs, la formation intériste s’est imposée sans encaisser le moindre but face à la Lazio et le Napoli en Super Coupe d’Italie et contre la Fiorentina et la Juventus en Serie A. A la suite de son succès face à la Vieille Dame, l’Inter a accru son avance avec 4 points de plus que les Bianconeri, avec un match en retard à disputer. Ce dimanche, les hommes de Simone Inzaghi veulent confirmer en prenant le dessus sur la Roma. Pour arriver à ses fins, l’Inter compte sur un Lautaro Martinez au sommet de son art (19 buts en Serie A). De plus, les Nerazzurri se présenteront avec un effectif quasiment au complet puisque seuls Cuadrado et Frattesi sont sur le flanc. Sur sa lancée, l’Inter devrait s’imposer face à la Roma et consolider sa place en tête de Serie A.

