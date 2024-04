Pronostic Bayern Munich Real Madrid : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue des champions (+120€ offerts en EXCLU chez Betclic)

Après le 2/3 sur le OM – Lens de dimanche, on vous propose nos pronostics Bayern Munich – Real Madrid. Et à l’occasion de cette 1re demi-finale de Ligue des Champions, Bonus vous offre 120€

Nos pronostics Borussia Dortmund Atlético de Madrid

Le Bayern joue sa saison

Arrivé l’an passé en cours de saison, Thomas Tuchel avait été très heureux de remporter le titre en Bundesliga. En effet, les Bavarois avaient profité de l’incroyable raté de Dortmund pour ajouter une ligne à son palmarès. Cette saison, le club munichois est tombé sur un adversaire qui n’a jamais faibli, le Bayer Leverkusen. La formation dirigée par Xabi Alonso a rapidement pris le dessus sur le Bayern et a célébré son titre de champion il y a deux semaines. En Bundesliga, le club bavarois est assuré de terminer dans le Top 4 et donc de participer à la prochaine Ligue des Champions. Le week-end dernier, les partenaires de Neuer ont fait le job en prenant le dessus sur l’Eintracht Francfort (2-1) avec un nouveau doublé de l’international anglais Harry Kane. Le capitaine des Three Lions affiche 35 buts au compteur en Bundesliga. Sur la scène européenne, le Bayern avait connu une phase de poule tranquille, s’arrogeant rapidement la 1re place devant Copenhague, Galatasaray et Man U. Ensuite en revanche, la formation allemande s’est fait peur. En 8e de finale, elle a perdu l’aller face à la Lazio (1-0) mais s’est bien reprise au retour en Bavière (3-0). En quart de finale, la bande à Tuchel est parvenue à sortir difficilement Arsenal (3-2 en cumulé) avec un but décisif de Kimmich au retour. Le Bayern joue tout sur cette compétition. Il y a plusieurs semaines de cela, le club et Tuchel ont annoncé la fin de leur collaboration à l’issue de la fin de la saison. Depuis cette qualification pour le dernier carré, une pétition court pour conserver l’ancien coach du PSG.

Le Real, la bonne habitude et la bonne attitude

Titré 14 fois, le Real Madrid est vraiment la spécialiste de la Ligue des Champions. Victorieux il y a 2 ans, le club merengue avait été sorti par Manchester City en demi-finale l’an passé. Cette saison, la bande à Ancelotti a pris sa revanche puisqu’elle s’est imposée lors de la séance de tirs aux buts face aux Skyblues de Guardiola. Avant cela, la Maison Blanche avait déjà souffert en 8e de finale face à Leipzig. Comme souvent, le Real plie mais ne rompt pas, et sur chacune de ses moindres opportunités, il est capable de faire la différence. Si ces adversaires européens ont pu se rendre compte de cet aspect, les équipes de Liga subissent également la domination madrilène. Après avoir remporté la Super Coupe d’Espagne, le Real devrait selon toute vraisemblance remporter le championnat. Dernièrement, les partenaires de Carvajal avaient pris le dessus sur le Barca (3-2) dans le Classico avec un but dans le temps additionnel de Bellingham. Le week-end dernier, les Madrilènes ont confirmé sur le terrain de la Real Sociedad avec une courte victoire acquise grâce à la pépite turque Güler (0-1). Lors de ce match, le Mister avait aligné une équipe remaniée en prévision de ce déplacement en Bavière.

Trop d’absents au Bayern ? Courtois dans le groupe

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel sera privé de son ailier français, Kingsley Coman, blessé depuis quelques rencontres. De plus, Sané, Gnabry et Musiala sont incertains, ce qui est tout de même très embêtant offensivement. Avec plus de 40 buts pour sa 1ère saison, Harry Kane sera la menace principale pour la défense du Real, et devrait être épaulé par Müller. Pour le reste, on devrait trouver un XI assez classique avec la charnière De Ligt – Dier, qui donne satisfaction depuis quelques semaines. Arrivé cet hiver, l’Anglais domine dorénavant Kim et Upamecano dans la hiérarchie. En face, le Real Madrid ne pourra pas compter sur Carvajal suspendu ou sur Alaba, blessé. En revanche, Ancelotti a retrouvé avec plaisir Militao qui vient renforcer un secteur de jeu touché par les blessures et qui avait contraint Tchouaméni à reculer occasionnellement, mais également Thibaut Courtois qui fait son grand retour dans le groupe.

Les compositions probables pour Bayern – Real Madrid :

Bayern: Neuer – Kimmich, De Ligt, Dier, Davies – Goretzka, Laimer – Sané (ou Gnabry), Müller, Guerreiro – Kane.

Real Madrid : Lunin – Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr.

Le Real accroche un résultat en Bavière

Le Bayern Munich fait face à la meilleure équipe européenne des dernières saisons. Cette année, la formation madrilène a souvent été malmenée mais parvient toujours à trouver les ressources pour se qualifier comme lors de son dernier titre dans cette compétition. De plus, la Maison Blanche a largement dominé sa Liga, pendant que le Bayern a perdu la Bundesliga qu’il remportait depuis 11 ans. Au regard de sa forme actuelle, l’équipe espagnole semble en mesure d’accrocher au moins un nul en Allemagne dans une rencontre à buts. Pour mener à bien le Real, Ancelotti compte sur son trio Vinicius – Rodrygo – Bellingham qui a réussi une très bonne performance en quart face à Man City.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

