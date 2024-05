Pronostic Mayence Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund laisse couler à Mayence

Après 14 ans passés dans l’élite, Mayence voit son statut d’habitué de la Bundesliga quelque peu chamboulé en cet exercice 2023-2024. Les protégés du nouveau coach Bo Henrisken n’avaient enregistré qu’une seule victoire après la mi-saison, trainant dans la zone de relégation, et semblaient se diriger dangereusement vers la seconde division. Seulement, le Mainz 05 a trouvé les ressources nécessaires pour retrouver un bel allant collectif, et notamment offensif à la maison, en témoigne sa série de 6 matchs sans défaite depuis début mars. Récemment, Mayence a encore prouvé son statut de formation qui subit le plus de matchs nuls en partageant les points face à Fribourg, Heidenheim et Cologne, sur le score de 1 but partout. 16e de Bundesliga, l’équipe Rhinoise doit au moins s’assurer un point pour être certaine de ne pas descendre définitivement.

C’est sur un petit nuage que le joueurs du BVB se déplaceront sur le terrain de Mayence. Au détour d’une saison de championnat à oublier, les Jaunes et Noirs ont pourtant acquis mardi soir leur qualification pour Wembley, et la finale de Champions League disputée fin mai. A l’issue d’une double-confrontation où ils ont surclassé les Parisiens dans l’envie, n’encaissant par ailleurs le moindre but malgré de nombreuses occasions subies, les hommes d’Edin Terzic peuvent désormais souffler. Assurés d’une 5e place en Bundesliga car largement devant Francfort, les Jaunes et Noirs se laisseront probablement le luxe de faire tourner l’effectif face à Mayence, comme ils l’avaient fait lors de la confrontation face à Augsbourg (5-1). Cela laissera une belle opportunité à Mayence d’enchaîner un 7e match sans perdre, voire peut-être d’aller chercher de précieux 3 points dans la quête du maintien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

