Dortmund bute sur Mayence

Dortmund 1-1 Mayence

Buts : Brandt (29e) pour le BvB // Van den Berg (43e) pour Mayence

Ça gronde dans la Ruhr.

Encore une fois beaucoup trop maladroit, le BvB a lâché deux points sur sa pelouse ce mardi soir face à Mayence, qui en profite pour sortir de la zone rouge (1-1). Comme souvent, les hommes d’Edin Terzić ont affiché deux visages différents sur deux périodes différentes. En première, c’est un très bon Dortmund que l’on a vu, prenant l’avantage sur un très beau coup franc de Julian Brandt (1-0, 29e). Problème : il y avait la place d’en mettre beaucoup plus, mais Jamie Bynoe-Gittens (8e) et Marcel Sabitzer (31e) n’ont trouvé que la transversale adverse et Niklas Füllkrug a parfois manqué de spontanéité. Suffisant pour permettre Mayence, même la tête dans le seau, de revenir à hauteur grâce à une tête de Sepp Van den Berg sur un centre anodin (1-1, 43e).

On pouvait s’attendre à ce que le BvB ressorte surmotivé des vestiaires, mais c’est tout le contraire qui s’est alors produit, avec des locaux endormis et totalement passifs, à l’image de leur fin de match face au PSG la semaine passée. C’est même Mayence, pourtant dans une spirale négative, qui s’est chargé de faire le jeu, passant à plusieurs reprises tout proche de prendre l’avantage. À l’entrée du temps additionnel, Dortmund croit faire ce qui aurait ressemblé à un braquage, avec Gio Reyna buteur de la tête sur coup de pied arrêté, avant d’être finalement signalé hors-jeu. Beaucoup trop peu pour le Borussia, qui enchaîne un sixième match consécutif sans succès, tout comme son adversaire du soir.

Et le Signal Iduna Park ne s’est pas privé de faire entendre sa colère au coup de sifflet final.

Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Meunier (Wolf, 81e), Hummels (Süle, 46e), Schlotterbeck (Reyna, 72e), Bensebaini – Can, Sabitzer – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens (Bamba, 63e) – Füllkrug (Haller, 63e). Entraîneur : Edin Terzić.

Mayence (3-4-2-1) : Batz – Van den Berg, Bell, Kohr – Widmer (Da Costa, 90e+1), Krauss, Lee, Mwene – Gruda (Papela, 69e), Richter (Burkardt, 69e), Onisiwo (Barbok, 90e+1). Entraîneur : Jan Siewert.

Autre résultat :

Hoffenheim 3-3 Darmstadt

Buts : Kramaric SP (14e) et Bebou (28e et 66e) pour Hoffenheim // Pfeiffer (23e) et Skarke (57e et 85e) pour Darmstadt

Marco Reus, le poissard incurable