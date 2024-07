Mayence réintègre Kaishu Sano dans son effectif

Le club de Mayence a entamé ce mercredi son stage de pré-saison en Autriche, où sera bel et bien attendu le Japonais Kaishu Sano après la fin de l’enquête le concernant. « Kaishu Sano est désormais à la disposition de Mainz 05 en tant que joueur, a indiqué le club de Mayence sur X. Kaishu Sano suivra l’équipe au camp d’entraînement jeudi. »

Une enquête avait été ouverte suite à un incident présumé survenu le 14 juillet à Tokyo. Le milieu de terrain défensif de 23 ans et deux de ses amis étaient accusés d’avoir agressé sexuellement une femme dans un hôtel de la capitale japonaise. La victime, âgée d’une trentaine d’années, avait rapidement appelé la police, qui avait arrêté les trois hommes près de l’hôtel en question. « Je prends au sérieux les conséquences de mon acte et je m’efforcerai de rétablir la confiance », a déclaré le joueur, qui avait signé début juillet pour lancer sa première aventure en Europe.

Kaishu Sano is available to Mainz 05 with immediate effect. The public prosecutor’s office in Tokyo has discontinued their investigation against the Japan international.

Kaishu Sano will arrive in Austria on Thursday for the club’s training camp.

— Mainz 05 English (@Mainz05en) July 31, 2024