Ludovic Ajorque définitivement brestois

Ty Zef pour la vie ?

En inscrivant son premier but brestois devant son nouveau public de Francis-Le Blé juste avant la trêve internationale, face à Saint-Étienne (4-0), Ludovic Ajorque a enfin lancé son aventure finistérienne. Non pas qu’après les deux défaites initiales subies par le SB29 en championnat, le temps commençait à presser, mais quand même. Arrivé en provenance de Mayence dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’avant-centre réunionnais de 30 ans a cette saison la lourde charge de faire oublier Steve Mounié, l’un des grands hommes de la saison historique réalisée par les Ty Zefs en 2023-2024. D’autant plus qu’il devrait s’installer sur la durée en Bretagne.

Dans une interview accordée à l’Allgemeine Zeitung, ce lundi, le directeur sportif de Mayence Christian Heidel a indiqué que les conditions étaient déjà réunies pour rendre obligatoire l’option d’achat instaurée dans le deal avec Brest : « Le club receveur souhaitait dans un premier temps contracter un prêt avec option d’achat, obligatoire dans certaines circonstances. Pour Ludo, les conditions d’une obligation d’achat sont déjà remplies. » Si les détails de l’option ne sont pas donnés, Brest devra lâcher tout de même 3 millions d’euros pour finaliser l’opération et s’attacher les services du Volcano Bomber pendant les trois prochaines saisons, selon Ouest-France.

Pas mal, cette brocante.

Ludovic Ajorque est de retour en Ligue 1