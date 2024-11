Pronostic Brest Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Brest – Strasbourg avec des buts de chaque côté

Ce samedi, nous assisterons à une opposition entre l’ouest de la France avec Brest face à l’est avec le Racing Club de Strasbourg. Auteur d’une incroyable saison dernière, le club brestois avait fini sur le podium de la Ligue 1 et s’est qualifié pour disputer la Ligue des champions. Auteur d’une entrée tonitruante dans la plus prestigieuse des Coupes européennes, la bande de Eric Roy a remporté 3 matchs pour un nul face au Bayer Leverkusen. En milieu de semaine, les partenaires de Mahdi Camara faisaient face à l’un des mastodontes de cette C1, le FC Barcelone. Lors de cette affiche, les Bretons ont pu mesurer l’écart qui les sépare des meilleures écuries (défaite 3-0 en Catalagnoe). De plus, Brest compose avec un effectif limité et n’est pas habitué à jouer tous les 3 jours. L’enchaînement des rencontres se fait ressentir dans les organismes puisque le club peine en Ligue 1. En effet, la bande de Eric Roy est seulement 12e du championnat avec 3 points de plus que le 1er relégable. À la veille d’affronter Strasbourg, Brest se présente sur 3 revers de rang en championnat, concédé face à Nice (0-1), Montpellier (3-1) et Monaco (3-2). En plus de cette spirale négative, le club breton a perdu l’un de ses meilleurs éléments sur blessure, Pierre Lees-Melou.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Racing Club de Strasbourg avait égayé le début de championnat en proposant un jeu très plaisant. Depuis quelques semaines, les Alsaciens restent sur leur philosophie de jeu mais ne parviennent plus à accrocher de résultats. En effet, les protégés de Liam Rosenior ont perdu lors de 4 des 5 dernières journées. Si les défaites face à Monaco (1-3), Nice (2-1) ou le PSG (4-2) sont logiques, celle concédée à Geoffroy-Guichard est plus surprenante (2-0). Le week-end dernier, Strasbourg avait bien débuté à Nice en ouvrant le score par Bakwa, mais a ensuite craqué en moins de 10 minutes au retour des vestiaires, encaissant le 2e but sur une passe en retrait CSC, et perdant 2 joueurs sur blessure. Pour ce déplacement à Brest, Rosenior retrouvera en revanche son capitaine Diarra, qui a purgé sa suspension. Une bonne nouvelle pour les offensives alsaciennes. Cette opposition entre Brest et Strasbourg met deux formations en quête de points, et pourrait se terminer sur un nul rassurant les deux côtés. Nous devrions assister comme souvent avec le club alsacien à un match ouvert avec au moins un but de chaque équipe.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,59 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 159€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,45 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 345€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Brest – Strasbourg

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Brest – Strasbourg sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brest – Strasbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonuschez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Brest Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Brest toujours sur son nuage, Metz s'offre un bol d'air à Nantes