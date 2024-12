Définitivement dans les vapes.

Le Racing Club de Strasbourg a pris l’eau sur la pelouse de Brest (3-1) et n’a pas été épargné en dehors du terrain. D’après les informations de L’Équipe, les membres du club alsacien sont contraints de dormir dans le Finistère dans la nuit de samedi à dimanche en raison d’un épais brouillard qui plane actuellement au-dessus de la préfecture du Bas-Rhin.

Son avion ne peut atterrir à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, ce qui oblige le RCSA à devoir passer une seconde nuit dans un hôtel brestois qu’il avait rejoint la veille. Selon Météo France, la brume devrait persister dans la nuit et se dissiper dans la matinée, laissant même apercevoir quelques légères éclaircies. Côté mercure, les joueurs strasbourgeois arriveront dans la ville entre 0, le matin, et 3 degrés, l’après-midi, et devraient être à l’heure pour ouvrir la première case de leur calendrier de l’Avent.

Il fait donc plus beau en Bretagne qu’en Alsace.

