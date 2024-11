Éric Roy a été bluffé par le niveau du Barça

C’était pas Gijon, ni Valladolid.

Jusque-là invaincu en Ligue des champions après quatre journées, le Stade brestois s’est heurté à un mur, mardi, à Barcelone (3-0). Face à un Barça impressionnant, Ludovic Ajorque et les siens n’ont pas existé et auraient même pu rentrer en Bretagne avec une addition bien plus lourde. En conférence de presse, après le match, Éric Roy a totalement reconnu la supériorité adverse.

Maîtrise et connexion

« On est tombés sur une équipe bien plus forte que la nôtre, a-t-il déclaré. « Il faut reconnaître quand l’adversaire est supérieur, cela s’est traduit au score même si on a des regrets car on prend des buts à mon avis évitables. Il y avait tellement de maîtrise technique en face, de connexions entre les joueurs… On sent qu’une bonne moitié joue ensemble depuis des années. On a vu que c’était du très haut niveau avec et sans ballon. »

Et de poursuivre : « Bien sûr que j’espérais que mon équipe soit capable de montrer plus de choses. Ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’à la perte ils ont la capacité à réduire les espaces, à être étouffants pour l’adversaire. Vous n’avez pas la possibilité de vous organiser. Il a manqué le petit truc. Il manquait beaucoup de choses. Félicitations au Barça. »

Beau joueur, Rico.

Barcelone fait redescendre Brest sur terre