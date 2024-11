Le président de Brest met l’ambiance dans les rues de Barcelone

Le surtourisme à Barcelone, quel fléau.

Les Brestois s’apprêtent à jouer face à Barcelone un des matchs les plus dingues de leur vie, et ils en ont bien conscience. Débarqués en trombe en Catalogne, ils mettent l’ambiance à fond. Même leur coprésident les a rejoints dans le centre-ville. Gwenn ha du sur les épaules, l’entrepreneur en fruits et légumes Gérard Le Saint a chauffé les supporters des Pirates. « On est chez nous, on est chez nous », a scandé le frère de Denis juste à côté des Ramblas, avant d’entonner un déjà viral « Stade brestois, Coupe d’Europe ! »

L’ambianceur en chef avait déjà fait le coup à Salzbourg, avant que Brest ne commence à mettre l’Europe au tapis. Les Bretons sont quatrièmes de la phase de Ligue, Barcelone sixième.

Gérard remet ça !!! Le co-président du Stade Brestois en chef d’orchestre avec les supporters à Barcelone. C’est merveilleux. Vive le foot. pic.twitter.com/sg75wtZ1jE — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) November 26, 2024

Il fera pareil à Györ, en Hongrie, pour le match de Ligue des champions du Brest Bretagne handball, son autre club.

