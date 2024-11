Pronostic Barcelone Brest : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Pour cet énorme Barcelone – Brest, profitez d’un Bonus ParionsSport exceptionnel : vous allez pouvoir récupérer 10€ sans avoir à déposer d’argent pour parier sans pression ! Pour obtenir ce bonus EXCLU, utilisez le code RDJ110 de notre partenaire paris sportifs RueDesJoueurs. Et nous on vous donne nos pronostics Barcelone Barcelone.

Le Barca dans la continuité

Cet été, Barcelone avait misé sur Hansi Flick, qui avait connu un passage incroyable au Bayern mais qui avait eu moins de réussite avec la sélection allemande. Le technicien allemand a rapidement imposé sa patte puisque son équipe est en tête de la Liga et se comporte bien en C1. Cependant, les Barcelonais restent sur deux résultats décevants en championnat avec une défaite sur la pelouse de la Real Sociedad et un nul contre le Celta Vigo (2-2) le week-end dernier. Le Barca peut s’en vouloir puisqu’il a mené de 2 buts avant de se faire rattraper dans les 5 dernières minutes. L’expulsion de Casado pour deux cartons jaunes a été préjudiciable. En Ligue des Champions, les Blaugranas se sont fait surprendre à Monaco d’entrée, à 10 contre 11 (2-1), mais ont depuis parfaitement redressé la barre avec 3 succès consécutifs dont une brillante performance face au Bayern (4-1) .

Brest, la surprise qui dure

Grâce à son excellente saison dernière, Brest a obtenu une qualification historique en Ligue des Champions. Annoncé comme l’un des Petits Poucets, la bande à Eric Roy a profité d’un calendrier favorable pour se hisser en 4e position de cette nouvelle version de Ligue des champions, devant même le Barça. Encore invaincu, le club breton a battu Sturm Graz, Salzbourg, et le Sparta Prague pour un nul face au Bayer Leverkusen (1-1). Impressionnant dans cette C1, les hommes d’Eric Roy ne sont pas sur la même dynamique en Ligue 1. En effet, le stade Brestois reste sur 3 revers de rang face à Nice (0-1), Montpellier (3-1) et Monaco (3-2). Lors de cette dernière défaite, les Monégasques ont été supérieurs et ont logiquement dominé les Brestois. A la suite de ce revers, Brest se retrouve menacé par la zone de relégation.

Barcelone sans Yamal, Brest sans Lees-Melou

Le FC Barcelone va se présenter contre Brest avec des absences importantes puisque Lamine Yamal est notamment sur le flanc. En plus de sa pépite, Flick déplore également les absences de Torres, Ter Stegen, Garcia, Fati, Christensen et Araujo. Malgré cette cascade de forfaits, le Barca garde fière allure avec Lewandowski ou Raphinha, brillants cette saison et qui ont encore marqué ce week-end. En face, Eric Roy vient de reperdre son PLM8, Pierre Lees-Melou, reparti pour une grosse durée à l’infirmerie.

Les compositions probables pour ce FC Barcelone – Brest :

FC Barcelone : Peña – Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé – Pedri, Casado – Lopez, Olmo, Raphinha – Lewandowski

Brest: Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – Fernandes, Magnetti, Camara – Del Castillo, Ajorque, Sima (ou Doumbia).

Barcelone fait plie Brest

Le FC Barcelone se présente dans la peau du grand favori lors de cette affiche face à Brest. Si les Finistériens sont encore invaincus dans cette C1, ils vont affronter ce qui ce fait de mieux en Europe ou presque, qui plus est en déplacement. Depuis leur défaite face à Monaco, les Barcelonais ont déroulé et ont notamment impressionné contre le Bayern (4-1). A domicile, le Barca a remporté tous ses matchs toutes compétitions confondues et devrait en faire de même face à Brest. Brest s’attend à un match compliqué mais peut s’appuyer sur les performances de la Real Sociedad et du Celta Vigo pour trouver quelques motifs d’espoir, et au moins marquer un but.

