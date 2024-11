Pronostic Bayern PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sur l’affiche entre le Bayern Munich et le PSG ? Jusqu’à vendredi prochain seulement, le bonus Betclic est à 120€ en EXCLU au lieu de 100€ ! Et nous, on vous donne nos pronostics Bayern PSG.

Le Bayern s’est relancé

Cet été, la direction du Bayern a confié l’équipe à Vincent Kompany après une saison dernière décevante. Le Belge a fait son apprentissage à Anderlecht et à Burnley, avant cette nomination surprise sans doute due à l’impossibilité d’avoir Xabi Alonso. Pour le moment, Kompany réalise un excellent travail puisque son équipe est en tête de la Bundesliga avec déjà 6 unités de plus que l’Eintracht Francfort. Le bilan est très bon avec 9 victoires pour 2 nuls, et surtout 36 buts inscrits pour 7 encaissés. Le week-end dernier, les Bavarois ont mis une mi-temps pour prendre la mesure d’Augsbourg, avant de s’imposer 3-0 grâce à l’inévitable Harry Kane, auteur d’un triplé. Sur la scène européenne, le Bayern a connu deux faux pas en déplacement, sur les pelouses d’Aston Villa (0-1) et du FC Barcelone (4-1). À domicile en revanche, les hommes de Kompany avaient facilement pris le dessus sur le Dinamo Zagreb (9-2) avant d’assurer le minimum syndical face au Benfica (1-0). Avec 6 points, le Bayern est loin d’avoir assuré sa place pour la suite de la compétition et veut enchaîner dans son antre face au PSG.

Le PSG pas encore

À l’instar du Bayern, le PSG a pris les commandes de son championnat où il compte 6 points de plus que son 1er poursuivant, l’AS Monaco. Le week-end dernier, les hommes de Luis Enrique ont fait le taf face à Toulouse (3-0) en se montrant efficaces avec des buts de Neves, Beraldo et Vitinha. Contrairement aux autres équipes françaises (Monaco, Lille et Brest), Paris n’arrive pas à se sublimer lors des matchs de Ligue des champions. En effet, le club de la capitale a certes remporté son 1er match face à Girona (1-0) en profitant de la bévue du portier catalan, mais a ensuite perdu des points. D’abord sur la pelouse d’Arsenal (2-1), puis à domicile contre le PSV (1-1) et face à l’Atlético. Lors de ces deux derniers matchs, les partenaires de Marquinhos ont été déficients dans l’efficacité dans les 2 surfaces. Contre les Colchoneros, les Parisiens se sont même découverts naïvement pour perdre un point qui aurait pu être utile dans cette campagne. Après le Bayern, le PSG fera face à Salzbourg et Stuttgart en déplacement, avant la réception de Man City. Si tout reste possible, Paris doit rapidement prendre des points.

Le Bayern avec ses stars, Paris avec du classique

Pour la réception du PSG, Kompany sera privé de Palhinha et de Pavlović, qui évoluent tous deux au milieu de terrain. Pour compenser leurs absences, le technicien belge devrait aligner la paire Goretzka – Kimmich et replacer Laimer sur le flanc droit de la défense. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de surprises puisque la charnière Kim – Upamecano est celle qui est alignée lors des grands rendez-vous tandis que Davies est incontournable à gauche. Offensivement, Musiala s’est installé en tant que maître à jouer avec sur les côtés, quand les percutants Olise et Gnabry ont pris le dessus sur Sané et Coman. En face, Luis Enrique affiche des certitudes et notamment sur le plan défensif avec un quatuor qui devrait être composé de droite à gauche d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Le Marocain est certainement le meilleur joueur parisien de cette campagne. Au milieu de terrain, le trio privilégié devrait être Vitinha, Neves et Zaire-Emery, tandis que Ruiz devrait entrer en cours de jeu. Sur les ailes, Barcola et Dembélé sont partants certains. L’une des incertitudes concerne le poste d’avant-centre où le Catalan semble préférer un faux 9 qui devrait être soit Lee soit Asensio, mais pas Kolo Muani.

Les compositions probables pour ce Bayern – PSG :

Bayern : Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Olise, Musiala, Gnabry – Kane.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Barcola.

Un Bayern des grands soirs face à Paris

Cette affiche entre le Bayern et le PSG met aux prises deux grands d’Europe qui ne sont pas spécialement bien partis dans cette compétition. Cependant, les Bavarois ont fait le job à domicile. Ce mardi, la formation entraînée par Kompany compte sur le soutien de ses fans pour dominer des parisiens en manque d’efficacité au niveau européen. Lors de son seul déplacement dans cette campagne, le PSG avait été trop attentiste dans un premier temps face à Arsenal permettant aux Gunners de prendre leur distance. Pour réussir un coup en Bavière, la bande d’Enrique va devoir être plus dans l’action que dans la réaction. La mission ne sera pas simple puisque seul le Bayer Leverkusen a réussi à ne pas perdre à l’Allianz Arena (1-1) cette saison. Solide, le Bayern devrait s’imposer face à un PSG trop tendre en C1, avec a priori l’aide de Harry Kane qui a déjà inscrit 14 buts en championnat et 5 en Ligue des champions.

